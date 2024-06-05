Монеты в честь выхода сборной на Евро-2024 выпустят в Грузии 

В Грузии в скором времени появятся коллекционные монеты по случаю выхода национальной сборной на Евро-2024. Свой первый в истории матч на первенствах Европы грузинские футболисты проведут уже в ближайший вторник.

В Грузии выпустят коллекционные монеты номиналом в 5 лари, приуроченные к выходу футбольной сборной страны на чемпионат Европы. Об этом сказано на сайте Нацбанка республики.

"Как вы знаете, чтобы отпраздновать историческое достижение нашей команды, Национальный банк Грузии решил выпустить в марте коллекционную монету, посвященную Евро-2024. Мы работали с Федерацией футбола над дизайном монет, которые будут золотыми и серебряными"

– и.о. президента ЦБ Натия Турнава

Она также пожелала успеха национальной команде на Евро, стартовавшем в Германии в эту пятницу.

Как будут выглядеть монеты?

На одной стороне монеты будет изображен логотип грузинской сборной вместе со всадником, вступившим в бой с драконом, а на другой – дизайн игровой футболки. На монете также будет присутствовать надпись I am Georgia.

Производством коллекционных монет занимается литовский монетный двор. Выпуск должен быть реализован к концу года.

Выход на Евро

Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы, обыграв в плей-офф квалификации национальные команды Люксембурга и Греции. В первом раунде квалификации грузинские футболисты сломили сопротивление Люксембурга (2:0), а во втором – взяли верх над Грецией в серии послематчевых пенальти.

С кем Грузия сыграет на Евро?

Соперниками грузинской сборной по группе F будут Турция, Чехия и Португалия. Начнут турнир подопечные Вилли Саньоля матчем против Турции 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).