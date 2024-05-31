Вестник Кавказа

Грузия и Армения хотят провести чемпионат мира по футболу

Грузия и Армения хотят провести чемпионат мира по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Грузия хотя принять юношеское первенство по футболу в 2029 году. Сегодня федерации футбола двух стран представили заявку.

Грузия и Армения подадут заявку на проведение футбольного мундиаля среди игроков до 20 лет в 2029 году. Об этом было сказано на презентации заявки в Ереване.

Мероприятие состоялось сегодня, в нем приняли участие главы футбольных федераций двух государств – Леван Кобиашвили и Армен Мелибекян.

Отмечается, что президенты заключили соглашение о сотрудничестве, а также обменялись футболками сборных Грузии и Армении.

Кобиашвили назвал футбольный турнир очень важным проектом. Он подчеркнул, что Грузия и Армения обладают опытом проведения подобных соревнований.

Кроме того, президент грузинской федерации футбола добавил, что проведение чемпионата мира среди юношей поможет поспособствует развитию футбола в Армении и Грузии.

Стоит добавить, что в 2023 году Грузия принимала матчи европейского первенства среди игроков до 21 года. До этого страна проводила чемпионат Европы для юношей до 19 лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1305 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия предложила Армении помощь в ликвидации последствий наводнения

Грузия предложила Армении помощь в ликвидации последствий наводнения

Грузия передала Армении разыскиваемого за покушение на убийство мужчину

Грузия передала Армении разыскиваемого за покушение на убийство мужчину

Таможенный пункт на границе Грузии и Армении возобновил работу

Таможенный пункт на границе Грузии и Армении возобновил работу

Из-за непогоды временно закрыли ТПП на границе Грузии и Армении

Из-за непогоды временно закрыли ТПП на границе Грузии и Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы