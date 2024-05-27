Черчесов возглавил Казахстан

Сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. О сроках соглашения не сообщается. Специалист ранее возглавлял сборную России и «Ференцварош».
Российский специалист Станислав Черчесов будет руководить казахстанской футбольной сборной, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.
О сроках соглашения экс-наставника российской команды не сообщается. Ранее говорилось, что Черчесов является основным кандидатом на данный пост.
Напомним, Черчесов руководил рядом клубов РПЛ, успел поработать в Польше и Венгрии. Кроме того, он дошел со сборной России до ¼ финала чемпионата мира 2018 года.