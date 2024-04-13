"Карабах" завоевал восьмой Кубок Азербайджана по футболу

В Азербайджане завершился футбольный сезон: сегодня прошел финал республиканского первенства, в котором встречались "Карабах" и "Зиря". Матч завершился победой агдамцев. Таким образом "Карабах" является теперь восьмикратным чемпионом Азербайджана по футболу.

Сегодня в Баку, на стадионе Liv Bona Dea Arena прошел финал сезона 2023/24 Кубка Азербайджана по футболу. Встречались футбольные клубы "Карабах" и "Зиря". Матч завершился в пользу агдамского клуба с итоговым счетом 2:1.

Первый гол в матче забил представитель "Карабаха" Олавио Жуниньо под самый конец первого хавтайма – на 42-й минуте. В начале второго хавтайма "Зиря" отыгралась, когда на 57-й минуте ответный мяч в ворота агдамцев закатил Исмаил Ибрагимли.

Однако уже через пять минут "Карабах" контратаковал и на 62-й минуте был забит последний гол этого футбольного сезона в Азербайджане – его автором стал Абдулла Зубир.

Таким образом, "Карабах" стал восьмикратным обладателем Кубка Азербайджана по футболу. Напомним, что два года назад "Зиря" уже пыталась забрать у агдамского клуба республиканское первенство, однако проиграла. Не удалось ей это и сегодня.