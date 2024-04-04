"Ахмат" рекордно проиграл у себя дома "Балтике" 1:7

"Балтика" впервые с начала сезона РФПЛ выиграла гостевую встречу – она разгромила 7:1 грозненский "Ахмат", поставив российский рекорд 21 века.

ФК "Балтика" (Калининград) стала сегодня первой в истории РФПЛ третьего тысячелетия командой, сумевшей забить пять голов противнику в первом тайме гостевого матча. Исторический матч был сыгран в Грозном против ФК "Ахмат", его итогом стала победа калининградцев с общим результатом 7:1.

С 1 января 2001 года это всего лишь седьмая игра РФПЛ, в которой в одни ворота в течение первого тайма влетают сразу пять мячей. Стоит добавить, что в предыдущих одиннадцати матчах РФПЛ калининградцы забили всего четыре гола, а за весь турнир – ни разу не выиграли гостевую встречу до сегодняшнего дня.

"Балтика" начала путь к рекордной победе уже на четвертой минуте, когда ворота грозненцев распечатал Энрикес. Еще через четыре минуты второй гол "Ахмату" забил Фернандес, а спустя всего три минуты после второго третьим отметился Ковалев. Затем грозненцы оказали сопротивление, и следующие два гола в их ворота были забиты только на тридцать четвертой (Лисакович) и сорок первой (вновь Фернандес) минутах.

Во втором тайме счет стал меняться только на семьдесят шестой минуте, когда грозненцы все-таки смогли уйти из поражения всухую голом Ковачева в ворота гостей. Однако за этим последовал третий за матч гол Фернандеса (восемьдесят четвертая минута), а подвел черту Кузьмин с седьмым голом на восемьдесят девятой минуте.

Таким образом "Ахмат" и "Балтика" сравнялись по очкам (у каждой команды по 20) и занимают 13-14 места. Далее "Ахмату" предстоит в Москве играть против ЦСКА, матч состоится через неделю.