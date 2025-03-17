Коллекционные монеты "Евро-2024" начинают продавать в Грузии

Уже сегодня в Грузии появятся в продаже монеты, посвященные первому в истории участию национальной команды страны в финальной части Евро. Тираж составит 11,5 тыс экземпляров.

В среду, 26 марта, в Грузии стартует продажа коллекционных монет, которые посвящены выходу национальной сборной на Евро 2024 года. Об этом информирует Национальный банк республики.

"Нацбанк Грузии выпустил памятные золотые и серебряные монеты достоинством в пять лари (золотые – тиражом 1,5 тысячи экземпляров и серебряные – тиражом 10 тысяч экземпляров) в ознаменование исторической победы национальной сборной по футболу и участия в чемпионате Европы 2024 года"

– грузинский регулятор

Эскизы дизайна монет были созданы футбольной федерации республики и Нацбанком. Изготовитель монет – Литовский монетный двор.

Стоимость серебряной монеты составит 130 лари, а золотой – 2,2 тыс лари.

Напомним, ровно год назад сборная Грузии обеспечила себе участие в финальной части Евро-2024, обыграв в квалификации команду Греции. Несколько дней назад подопечные Вилли Саньоля разгромили Армению и обеспечили себе участие в дивизионе B Лиги наций.