Грузию могут наказать за инцидент с армянскими болельщиками в Тбилиси

УЕФА может ввести санкции в отношении Грузии из-за случая, произошедшего накануне на игре Лиги наций со сборной Армении. Об этом заявил глава грузинской федерации футбола (ФФГ).
"Этим неприемлемым поведением вы оскорбили как болельщиков команды, которая гостила у нас, так и помешали нашей команде отпраздновать победу вместе со своими преданными болельщиками"
– Леван Кобиашвили
Он подчеркнул, что вчерашний инцидент наносит урон футболу и бросает тень на имидж республики.
Напомним, в воскресенье сборная Грузии во второй раз за несколько дней разгромила Армению и обеспечила себе участие в дивизионе B Лиги наций. Армянская команда продолжит выступать в дивизионе C.
После встречи грузинские болельщики прорвались на поле и подошли к сектору с армянскими фанатами. Некоторые из них стали показывать гостевым болельщикам неприличные жесты и бросать в их сторону различные предметы.