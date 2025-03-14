Вестник Кавказа

Грузию могут наказать за инцидент с армянскими болельщиками в Тбилиси

футбольный матч сборных Грузии и Армении по футболу
© Фото: сайт Федерации футбола Грузии
В Федерации футбола Грузии сообщили, что страну могут наказать за неподобающее поведение болельщиков на матче с армянской сборной. В организации подчеркнули, что такого рода инциденты отрицательно сказываются на международном имидже республики.

УЕФА может ввести санкции в отношении Грузии из-за случая, произошедшего накануне на игре Лиги наций со сборной Армении. Об этом заявил глава грузинской федерации футбола (ФФГ).

"Этим неприемлемым поведением вы оскорбили как болельщиков команды, которая гостила у нас, так и помешали нашей команде отпраздновать победу вместе со своими преданными болельщиками"

– Леван Кобиашвили

Он подчеркнул, что вчерашний инцидент наносит урон футболу и бросает тень на имидж республики.

Напомним, в воскресенье сборная Грузии во второй раз за несколько дней разгромила Армению и обеспечила себе участие в дивизионе B Лиги наций. Армянская команда продолжит выступать в дивизионе C.

После встречи грузинские болельщики прорвались на поле и подошли к сектору с армянскими фанатами. Некоторые из них стали показывать гостевым болельщикам неприличные жесты и бросать в их сторону различные предметы.

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