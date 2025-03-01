Лига наций: Грузия разгромила на выезде Армению

Сборная Армении потерпела у себя дома крупное поражение от команды Грузии в рамках плей-офф Лиги наций. Гости отправили в ворота хозяев три мяча.

В Ереване только что завершилась встреча плей-офф Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Грузии. Победу со счетом 3:0 одержали гости.

Первый мяч в игре забил на 32-й минуте полузащитник Георгий Кочорашвили. На 37-й минуте нападающий Жорж Микаутадзе удвоил преимущество грузинской сборной, а на 59-й он же сделал счет крупным.

Ответная встреча состоится в Тбилиси 23 марта.