Вестник Кавказа

Все билеты на матч со сборной Армении по футболу продали в Грузии

Все билеты на матч со сборной Армении по футболу продали в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В двадцатых числах марта сборные Грузии и Армении по футболу дважды сыграют друг с другом в плей-офф Лиги наций. Билетов на первую встречу, которая должна состояться в Тбилиси, уже нет в продаже.

В Грузии закончились все билеты на игру Лиги наций УЕФА со сборной Армении по футболу. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале грузинской национальной команды.

Продажа билетов на встречу, которая должен 23 марта принять Тбилиси, стартовала в этот четверг в 12:00 по местному времени. Всего за несколько часов все билеты были раскуплены. Матч в Ереване запланирован на 20 марта.

Напомним, в настоящее время обе сборные возглавляют иностранные специалисты. Команду Грузии тренирует француз Вилли Саньоль, а Армении - Джон ван ’т Схип из Нидерландов.

Предыдущие матчи

Свои последние на данный момент встречи сборные Армении и Грузии провели в 2020 году. В октябре команды сыграли вничью 2:2, а в ноябре сильнее со счетом 2:1 оказалась армянская команда.

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