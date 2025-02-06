Сборную Армении по футболу возглавил специалист из Нидерландов

В Армении объявили о назначении нидерландского наставника на пост главного тренера футбольной сборной. С ним подписано однолетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

Новым главным тренером сборной Армении по футболу стал нидерландский специалист Джон ван ’т Схип. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 февраля сайте Федерации футбола республики.

Соглашение с 61-летним наставником заключено по схеме 1+1. Он начнет работать со сборной через две недели.

Ранее в своей карьере Джон ван ’т Схип тренировал "Аякс", "Твенте", "Зволле" и сборную Грецию. Работал также в нескольких австралийских клубах и помощником наставника национальной команды Нидерландов.