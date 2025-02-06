Вестник Кавказа

Сборную Армении по футболу возглавил специалист из Нидерландов

Джон ван ’т Схип
© Фото: сайт Футбольной федерации Армении
В Армении объявили о назначении нидерландского наставника на пост главного тренера футбольной сборной. С ним подписано однолетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

Новым главным тренером сборной Армении по футболу стал нидерландский специалист Джон ван ’т Схип. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 февраля сайте Федерации футбола республики.

Соглашение с 61-летним наставником заключено по схеме 1+1. Он начнет работать со сборной через две недели.

Ранее в своей карьере Джон ван ’т Схип тренировал "Аякс", "Твенте", "Зволле" и сборную Грецию. Работал также в нескольких австралийских клубах и помощником наставника национальной команды Нидерландов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
480 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Динамо&quot; Махачкала попрощалось с двумя футболистами

"Динамо" Махачкала попрощалось с двумя футболистами

Сборная России по футболу сыграет с двумя африканскими командами

Сборная России по футболу сыграет с двумя африканскими командами

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; рассталось со своим защитником

Махачкалинское "Динамо" рассталось со своим защитником

&quot;Анжи&quot; оштрафовали за драку после матча

"Анжи" оштрафовали за драку после матча

Старожил &quot;Карабаха&quot; покинул клуб

Старожил "Карабаха" покинул клуб

&quot;Краснодар&quot; одолел ЦСКА на матче в Абу-Даби

"Краснодар" одолел ЦСКА на матче в Абу-Даби

Футболисты турецкого клуба ушли с поля из-за скандального судейства

Футболисты турецкого клуба ушли с поля из-за скандального судейства

Компания из ОАЭ стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Компания из ОАЭ стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Новый рекорд по тратам на трансферы установили футбольные клубы

Новый рекорд по тратам на трансферы установили футбольные клубы

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

Дагестанские футболисты – обладатели Кубка дружбы народов мира

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы