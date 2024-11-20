Вестник Кавказа

Сборная России по футболу сыграет с двумя африканскими командами

сборная Нигерии по футболу
© Фото: соцсети сборной Нигерии по футболу
РФС назвал соперников российской сборной по мартовским и июньским матчам. Среди них две команды с Африканского континента.

Сборная России по футболу проведет ближайшие матчи с двумя африканскими командами. Об этом сказано в заявлении, распространенном 13 февраля Российским футбольным союзом.

В марте подопечные Валерия Карпина встретятся в Москве со сборной Замбии. Точная дата матча, а также стадион, на котором пройдет игра, будут определены позже.

В июне сборная России встретится с командой Нигерии. Матч состоится в Москве 6 июня. Через несколько дней после матча с нигерийцами российские футболисты примут дома команду Беларуси. Игра запланирована на 10 июня.

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