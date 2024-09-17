Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может сыграть с Уругваем

сборная Уругвая по футболу
© Фото: соцсети Уругвайской футбольной ассоциации
Соперником российской сборной по футболу может стать Уругвай. В настоящее время эта латиноамериканская команда располагается на 14-м месте мирового рейтинга.

Сборные России и Уругвая по футболу могут провести товарищескую встречу. Соответствующую информацию подтвердил 20 ноября президента Уругвайской футбольной ассоциации.

Игнасио Алонсо подчеркнул, что стороны занимаются обсуждением данного вопроса. По его словам, матч может состояться через год.

"Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года"

 – президент АУФ

При этом он акцентировал внимание на том, что никакие документы пока не подписаны.

Напомним, свой последний на данный момент матч сборная России провела накануне против команды Сирии. Игра закончилась в пользу российской команды со счетом 4:0.

Уругвай на сегодняшний день занимает 14-ю строчку в рейтинге ФИФА. Накануне подопечные Марсело Бьелсы провели встречу отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Бразилии. Команды сыграли вничью (1:1).

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Баку, Азербайджан

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