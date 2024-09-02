Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может встретиться с Уругваем в ближайшие два года

сборная Уругвая по футболу
© Фото: сайт Федерации футбола Уругвая
Соперником сборной России по футболу по товарищескому матчу может стать команда Уругвая. Игра может состояться в ближайшие несколько лет.

Сборная России по футболу может провести товарищескую встречу с командой Уругвая в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал генсек РФС.

Максим Митрофанов подчеркнул, что сборная Уругвая – одна из тех команд, с которыми РФС находится в контакте.

Генсек организации также исключил, что игра состоится до конца текущего года. По его словам, наиболее вероятно проведение встречи в 2025 или 2026 году.

Напомним, свой последний на данный момент матч российская сборная провела против Вьетнама. Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Валерия Карпина.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Главы федераций УЕФА обсудят на этой неделе допуск России к соревнованиям

Главы федераций УЕФА обсудят на этой неделе допуск России к соревнованиям

Сеть супермаркетов стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Сеть супермаркетов стала спонсором азербайджанского футбольного клуба

Махачкалинское &quot;Динамо&quot; поделило очки со &quot;Спартаком&quot;

Махачкалинское "Динамо" поделило очки со "Спартаком"

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в &quot;Наполи&quot;

Кварацхелия стал лучшим игроком месяца в "Наполи"

Федерация футбола Армении ответила депутату на оскорбления вратаря сборной

Федерация футбола Армении ответила депутату на оскорбления вратаря сборной

Азербайджанский клуб подписал поборовшего тяжелую болезнь футболиста

Азербайджанский клуб подписал поборовшего тяжелую болезнь футболиста

Уткин вернулся в &quot;Ахмат&quot;

Уткин вернулся в "Ахмат"

Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Лига Наций: Армения проиграла Северной Македонии, Грузия победила Албанию

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в Тбилиси

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в Тбилиси

Новый тренер сборной Азербайджана пообещал изменить футбол в стране

Новый тренер сборной Азербайджана пообещал изменить футбол в стране

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы