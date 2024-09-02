Сборная России по футболу может встретиться с Уругваем в ближайшие два года

Соперником сборной России по футболу по товарищескому матчу может стать команда Уругвая. Игра может состояться в ближайшие несколько лет.

Сборная России по футболу может провести товарищескую встречу с командой Уругвая в ближайшие несколько лет. Об этом рассказал генсек РФС.

Максим Митрофанов подчеркнул, что сборная Уругвая – одна из тех команд, с которыми РФС находится в контакте.

Генсек организации также исключил, что игра состоится до конца текущего года. По его словам, наиболее вероятно проведение встречи в 2025 или 2026 году.

Напомним, свой последний на данный момент матч российская сборная провела против Вьетнама. Победу со счетом 3:0 одержали подопечные Валерия Карпина.