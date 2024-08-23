Сборная России по футболу может сыграть с Сирией

Российские футболисты могут через несколько месяцев сыграть с сирийцами. В качестве места проведения встречи рассматривается Москва.
Соперником сборной России по футболу в товарищеской встрече может стать национальная команда Сирии.
Игра может пройти в Москве через два с половиной месяца. Предварительная дата – 15 ноября, передает "Спорт-Экспресс".
В октябре российские футболисты могут сыграть со сборными Малайзии и Туркменистана.
Напомним, через несколько дней сборная России сыграет с Вьетнамом, а затем – с Таиландом. Игра с вьетнамцами пройдет в четверг, а с тайцами – в субботу.