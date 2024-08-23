Вестник Кавказа

Сборная России по футболу может сыграть с Сирией

Сборная России по футболу
© Фото: соцсети сборной России по футболу
Российские футболисты могут через несколько месяцев сыграть с сирийцами. В качестве места проведения встречи рассматривается Москва.

Соперником сборной России по футболу в товарищеской встрече может стать национальная команда Сирии.

Игра может пройти в Москве через два с половиной месяца. Предварительная дата – 15 ноября, передает "Спорт-Экспресс".

В октябре российские футболисты могут сыграть со сборными Малайзии и Туркменистана.

Напомним, через несколько дней сборная России сыграет с Вьетнамом, а затем – с Таиландом. Игра с вьетнамцами пройдет в четверг, а с тайцами – в субботу.

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