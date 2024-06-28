Российские футболисты могут сыграть дома против азиатской сборной

Осенью российская сборная по футболу с большой долей вероятности сыграет дома с одной из азиатских команд. Соперник и дата встречи по ка не определены.

Сборная России по футболу в скором времени может сыграть при своих болельщиках с командой из Азиатской конфедерации. Об этом рассказал генсек РФС.

Ранее сообщалось, что соперником российской команды этой осенью может стать одна из азиатских сборных, лишившихся шансов выйти на мировое первенство 2026 года.

"Я надеюсь, что осенью мы сыграем и со сборной под номером один из этого списка, но уже в России"

– Максим Митрофанов

Он подчеркнул, что из оставшихся четырех игр на данный момент определены только две.

"Они пока планируются к проведению в России"

– Максим Митрофанов

Предыдущий матч

Свою последнюю на данный момент встречу российская команда провела в Минске против белорусской команды. Игра завершилась победой сборной России со счетом 4:0.