Вестник Кавказа

Сборная России по футболу разгромила Белоруссию в Минске

Сборная России по футболу
© Фото: Telegram-канал Российского футбольного союза
В пятницу проходят очередные товарищеские матчи национальных сборных по футболу. Свои игры сегодня провели команды России, Азербайджана и Армении.

Вечером 7 июня в Минске прошел товарищеский матч между сборными Белоруссии и России по футболу. Победу со счетом 4:0 одержали подопечные Валерия Карпина.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник российской команды Иван Обляков. На 20-й минуте Константин Тюкавин отправил еще один мяч в ворота хозяев. А во втором тайме российский нападающий Федор Чалов оформил дубль (63-я и 69-я минуты), установив тем самым окончательный результат.

Также сегодня состоялась встреча сборных Албании и Азербайджана. Игра проходила в венгерском городе Сомбатхей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1

Единственный мяч, забитый в первом тайме, записал на свой счет полузащитник албанской сборной Недим Байрами. А основные события этого матча произошли в концовке. На 81-й минуте нападающий Рей Манай удвоил преимущество сборной Албании до двух мячей. На 88-й минуте албанский полузащитник Кязим Лячи сделал счет крупным. Единственнй мяч сборной Азербайджана в этой встрече забил 91-й минуте нападающий сборной Муса Гурбанлы.

В пятницу провела свой матч и сборная Армении. Игра против национальной команды Казахстана прошла в Ереване и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Армянская сборная вышла вперед уже на 4-й минуте благодаря автоголу защитника гостей Александра Марочкина. На 58-й минуте полузащитник Ваан Бичахчян отправил второй мяч в сетку команды Казахстана. В компенсированное время хавбек сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сократил отставание в счете, реализовав пенальти, однако на большее гостям не хватило времени.

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