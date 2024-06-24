Карпин будет тренировать сборную России еще четыре года

Наставник российской сборной по футболу подписал новое долгосрочное соглашение. Он возглавляет команду в течение трех последних лет.

Валерий Карпин продлил соглашение со сборной России по футболу. Об этом сказано в сообщении, размещенном 28 июня в Telegram-канале РФС.

С главным тренером подписан долгосрочный контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

"Валерий Карпин руководит командой с июля 2021 года. Вместе с ним сборная России провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение"

– пресс-служба организации

Президент РФС отметил, что они довольны прогрессом, которого добилась команда под руководством 55-летнего наставника.

"Положительно оцениваем ее (команды – прим. ред.) результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол"

– Александр Дюков