Грузия разгромила Армению в Лиге наций

Тотальным разгромом армянской футбольной сборной завершилась сегодня встреча Грузия-Армения в Тбилиси в отборочных Лиги наций – 6:1. Благодаря победе Грузия теперь будет выступать в дивизионе B. Армении придется задержаться в дивизионе C.

Сегодняшняя встреча в Тбилиси футбольных сборных Грузии и Армении в рамках Лиги наций УЕФА определила дальнейшую судьбу обеих команд: грузинская сборная переходит в дивизион B, а армянская продолжит играть в дивизионе C.

На своем поле сборная Грузия выступила блестяще, проводив армянских футболистов домой с разгромным счетом 6:1. Причем тон игре задал защитник сборной Армении Вараздат Ароян, уже на четвертой минуте ставший автором автогола.

После этого грузинские футболисты доминировали на протяжении первого хавтайма, забив голы на четырнадцатой (Жорж Микаутадзе), двадцать третьей (Георгий Чакветадзе), двадцать седьмой (Отар Китеишвили) и тридцать пятой (вновь Жорж Микаутадзе) минутах.

В начале второго хавтайма армянская сборная постаралась отыграться, и на сорок восьмой минуте Эдгар Севикян смог поразить ворота хозяев. Затем Хвича Кварацхелия на шестьдесят третьей минуте произвел еще одно попадание в армянские ворота, на чем борьба за выход в дивизион B и завершилась.

Напомним, что в матче в Ереване грузинская сборная также выиграл армянскую, счет тогда составил 3:0.