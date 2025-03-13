Вестник Кавказа

Движение транспорта ограничат из-за футбола в Тбилиси

Движение транспорта ограничат из-за футбола в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице через час начнут действовать ограничения на движение транспорта. Временные неудобства связаны с проведением футбольного матча Лиги наций.

В Тбилиси из-за сегодняшнего футбольного матча плей-офф Лиги наций УЕФА введут временные ограничения на движение транспорта. Об этом рассказали в мэрии грузинской столицы.

В частности, с 14:00 (13:00) и до конца игры у водителей не будет возможности проехать по проспекту Акакия Церетели и улицам Георгия Цабадзе, Маяковского, Кипиани и Метревели. Гражданам советуют выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, сегодня в Тбилиси пройдет встреча сборных Грузии и Армении. Первый матч состоялся в Ереване в четверг и завершился в пользу грузинской команды со счетом 3:0.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1355 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Чем заняться в Тбилиси весной: куда сходить в марте, апреле и мае?

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

Почти 3 тыс фур застряли на Верхнем Ларсе из-за лавин

&quot;Азимут&quot; запускает допрейсы до Еревана из Сочи

"Азимут" запускает допрейсы до Еревана из Сочи

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Армянские спасатели тушили пассажирский поезд

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Верхний Ларс снова закрыли для всех из-за снегопада

Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

Грузовики не пускают из России в Грузию через Верхний Ларс

&quot;Азимут&quot; начнет выполнять рейсы из Минвод в Ульяновск

"Азимут" начнет выполнять рейсы из Минвод в Ульяновск

Где кататься на лыжах в Грузии в 2025 году: лучшие горнолыжные курорты и цены

Где кататься на лыжах в Грузии в 2025 году: лучшие горнолыжные курорты и цены

МТК Север-Юг может связать Россию с Глобальным Югом

МТК Север-Юг может связать Россию с Глобальным Югом

Запуску авиасообщения между Россией и Абхазией ничего не помешает – Сухум

Запуску авиасообщения между Россией и Абхазией ничего не помешает – Сухум

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы