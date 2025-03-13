Движение транспорта ограничат из-за футбола в Тбилиси

В грузинской столице через час начнут действовать ограничения на движение транспорта. Временные неудобства связаны с проведением футбольного матча Лиги наций.

В Тбилиси из-за сегодняшнего футбольного матча плей-офф Лиги наций УЕФА введут временные ограничения на движение транспорта. Об этом рассказали в мэрии грузинской столицы.

В частности, с 14:00 (13:00) и до конца игры у водителей не будет возможности проехать по проспекту Акакия Церетели и улицам Георгия Цабадзе, Маяковского, Кипиани и Метревели. Гражданам советуют выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, сегодня в Тбилиси пройдет встреча сборных Грузии и Армении. Первый матч состоялся в Ереване в четверг и завершился в пользу грузинской команды со счетом 3:0.