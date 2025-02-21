Кобахидзе и Пашинян встретились перед футболом в Ереване

Грузинский и армянский премьеры пообщались в четверг в Ереване. Их встреча прошла перед футбольным матчем Лиги наций УЕФА.

Премьер-министр Грузии в ходе поездки в Ереван встретился с армянским коллегой. Об этом на своих страницах в соцсетях написал глава грузинского правительства.

Встреча Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна прошла перед футбольным матчем национальных сборных обеих стран.

По итогам переговоров грузинский премьер подчеркнул, что сегодняшнее встреча – вклад в углубление взаимодействия между странами.

"Сильная и позитивная динамика нашего сотрудничества, подкрепленная спортивными и культурными связями, подтверждает глубокие отношениями между нашими народами" – Ираклий Кобахидзе

Он также поведал, что поговорил с Пашиняном не только о двустороннем сотрудничестве, но и о региональных процессах и событиях.