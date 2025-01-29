Новый КПП на границе могут открыть Армения и Грузия

На армяно-грузинской границе может появиться новый КПП. Возможность его создания рассмотрели в пятницу представители двух республик Южного Кавказа.

Армения и Грузия могут создать совместный КПП на границе. Возможность его создания обсуждалась на встрече руководителя Комитета госдоходов Армении Эдуарда Абрамяна и грузинского посла Георгия Шарвашидзе.

Они также поговорили о модернизации существующих КПП и модернизации системы обмена электронными данными между таможенными органами, передает "Sputnik Армения".

Кроме того, особое внимание было уделено вопросу транзита через грузинскую территорию крупногабаритного транспорта с электронными пломбами.