Вестник Кавказа

Новый КПП на границе могут открыть Армения и Грузия

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
На армяно-грузинской границе может появиться новый КПП. Возможность его создания рассмотрели в пятницу представители двух республик Южного Кавказа.

Армения и Грузия могут создать совместный КПП на границе. Возможность его создания обсуждалась на встрече руководителя Комитета госдоходов Армении Эдуарда Абрамяна и грузинского посла Георгия Шарвашидзе.

Они также поговорили о модернизации существующих КПП и модернизации системы обмена электронными данными между таможенными органами, передает "Sputnik Армения".

Кроме того, особое внимание было уделено вопросу транзита через грузинскую территорию крупногабаритного транспорта с электронными пломбами.

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