Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Весенние скидки на поезд между столицами Грузии и Армении объявили в ЮКЖД. Более дешевые билеты начнут продавать с 22 февраля.

Билеты на поезд между Тбилиси и Ереваном будут продавать с 25-процентной весенней скидкой, рассказали в ЮКЖД.

"Компания "Южно-Кавказская железная дорога" объявляет весенние скидки на приобретение билетов на международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван. В частности, с 22 февраля будут действовать скидки в 25% от текущей стоимости билетов по всем категориям билетов: плацкарт, купе, СВ"

– ЮКЖД

Поезд из армянской столицы выезжает по четным дням, а из столицы Грузии по нечетным, добавили в сообщении.