Вестник Кавказа

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля

Скидки на поезд Тбилиси-Ереван введут с 22 февраля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весенние скидки на поезд между столицами Грузии и Армении объявили в ЮКЖД. Более дешевые билеты начнут продавать с 22 февраля.

Билеты на поезд между Тбилиси и Ереваном будут продавать с 25-процентной весенней скидкой, рассказали в ЮКЖД.

"Компания "Южно-Кавказская железная дорога" объявляет весенние скидки на приобретение билетов на международный поезд Ереван-Тбилиси-Ереван. В частности, с 22 февраля будут действовать скидки в 25% от текущей стоимости билетов по всем категориям билетов: плацкарт, купе, СВ"

– ЮКЖД

Поезд из армянской столицы выезжает по четным дням, а из столицы Грузии по нечетным, добавили в сообщении.

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