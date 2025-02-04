В апреле будет запущен поезд Баку-Тбилиси - СМИ

Поезд Баку-Тбилиси может быть снова запущен в апреле этого года. Как передали СМИ Азербайджана, стороны договорились о возобновлении перевозок.

Власти Азербайджана и Грузии договорились о запуске пассажирского поезда Баку-Тбилиси, передают азербайджанские СМИ.

Сообщается, что состав начнет ходить с апреля этого года. На маршрут выйдут вагоны швейцарской фирмы Stadler.

Отметим, что в АЖД эту информацию не подтвердили, сославшись на закрытые границы, однако там отметили, что работы по восстановлению перевозок могут стартовать в случае достижения договоренностей между сторонами.

Отметим, что поезда между Баку и Тбилиси не ходят с марта 2020 года из-за коронавирусных ограничений.