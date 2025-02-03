В Баку открылся новый городской парк

Возле станции метро "Гянджлик" почти в центре Баку на площади почти в 19 гектаров сегодня отрылось новое общественное пространство для жителей азербайджанской столицы – современный городской парк.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня приняли участие в открытии нового городского пространства – зеленого парка, созданного на территории вблизи станции метро "Гянджлик" в Баку.

Новый парк заработал в Наримановском районе столицы, он был заложен по распоряжению президента страны, на пересечении проспекта Вагифа, улиц Джейхуна Гаджибейли, Шамси Рагимова и Насиб бека Юсифбейли, передает АЗЕРТАДЖ.

Территорию для будущего парка расчистили от ветхих построек, после сноса которых общая площадь парка расширилась до 19 га.

Новая зона отдыха горожан представляет собой современный рекреационный комплекс, в котором проложены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы детская развлекательная площадка и спортивная площадка для взрослых, на которой установлены самые современные тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе, рассказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

Новый парк по-настоящему зеленый - на его территории разбиты озеленительные полосы, высажено более 20 тыс деревьев и кустарников, которые поливает автоматическая оросительная система. Парк оборудован современной светодиодной системой освещения, а за порядком на его территории наблюдают видеокамеры.

Здесь осталось историческое административное здание, его отреставрировали, а неподалеку сооружен фонтан, который придает парку особую красоту. Также здесь построен подземный переход, соединяющий новый парк с близлежащим парком "Деде Горгуд" – это позволяет отдыхающим абсолютно безопасно перемещаться между двумя локациями.