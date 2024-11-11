Вестник Кавказа

Баку ратифицировал партнерство с Астаной и Ташкентом по зеленой энергии

Артем Соколов, Валентин Мельников
Баку ратифицировал партнерство с Астаной и Ташкентом по зеленой энергии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку, Астана и Ташкент будут развивать сотрудничество в области "зеленой энергетики". Проект соглашения о партнерстве в данной сфере сегодня одобрил азербайджанский парламент.

Парламент Азербайджана утвердил в первом чтении соглашение о стратегическом партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном в сфере развития и передачи "зеленой энергии".

Данный вопрос обсуждался на первом в этом году заседании весенней сессии парламента, прошедшем 3 февраля.

Соглашение подписано на неопределенный срок. Оно разрабатывалось для того, чтобы установить новые стратегические рамки взаимодействия между странами в энергосекторе.

Документ направлен на содействие развитию зеленой энергетики в соответствии с целями по уменьшению парниковых газов, что предусмотрено Парижским климатическим соглашением.

В этих рамках стороны планируют осуществлять сотрудничество в области производства, передачи и торговли возобновляемыми источниками энергии, поддерживать внедрение технологий зеленого водорода и зеленого аммиака.

Зеленая энергия Баку и Центральной Азии

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, по каким направлениям Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют развивать сотрудничество в производстве и транспортировке зеленой энергии.

"В ноябре 2023 года в Баку была достигнута договоренность о возможности рассмотрения проекта объединения энергетических систем трех стран. В мае 2024 года было подписано межправительственное соглашение, в рамках данного документа правительства стран определили направления, в которых их сотрудничество будет продвигаться. Основное – поставки зеленой энергии из Узбекистана и Казахстана по дну Каспия в Азербайджан, а далее в Европу", – прежде всего сообщил он.

"Проект экспорта зеленой энергии в ЕС планируется реализовать к 2028 году. Если учесть, что все три страны занимались и занимаются зеленой энергетикой, а также добычей нефти и газа, трехстороннее сотрудничество открывает им путь к диверсификации энергетического сектора и создает новые вызовы в этой сфере экономики", – подчеркнул Ильхам Шабан.

Зеленая энергия в Азербайджане

Экономист напомнил, насколько большое внимание Азербайджан уделяет зеленой энергетике. "Азербайджан уже заявил, что к 2028 году до 30% в энергобалансе будет составлять доля зеленой энергетики. В настоящее время, то есть по итогу 2024 года, она занимает 14%. К 2030 году ее доля поднимется до 35%. Азербайджан взял на себя обязательства по Парижскому соглашению и выполнит их к намеченному сроку", – заявил он.

Благодаря такому вниманию к зеленой энергетике не на словах, а на деле Азербайджан привлекает все больше интереса иностранных компаний к сотрудничеству в энергетической сфере. "Эти контакты постоянно и активно развиваются. Как частные компании, так и государственные компании других государств могут подключиться и создать новые партнерства с Азербайджаном при реализации проектов зеленой энергетики", – заключил Ильхам Шабан.

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