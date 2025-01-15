Вестник Кавказа

Москва, Баку и Тегеран могут создать мощную электросеть – Иран

Москва, Баку и Тегеран могут создать мощную электросеть – Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три страны – Россия, Азербайджан и Иран – в состоянии сформировать мощную электросеть, действуя совместно. Соответствующие перспективы обрисовал глава Минэнерго ИРИ Аббас Алиабади.

Мощная энергосеть может быть создана в регионе при участии РФ, Азербайджана и Ирана, если страны объединят свой потенциал в этой сфере. Такое заявление

сделал глава Минэнерго Исламской Республики Аббас Алиабади.

Перспективы он обрисовал в ходе переговоров с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, которые состоялись в Тегеране.

По словам Аббаса Алиабади, работы по развитию энергетической инфраструктуры, связывающей ИРИ и АР, могут сыграть очень важную роль, если говорить о ее поставках в Нахчыванскую автономную республику.

Замминистра также прокомментировал запуск гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз, которая протекает на границе Азербайджана и Ирана. Алиабади уточнил, что особое значение может получить ускорение реконструкции ГЭС.

"Министерство энергетики Ирана в координации с Организацией по охране природы страны в сотрудничестве с министерством энергетики Азербайджана готово провести экологические исследования по строительству и вводу в эксплуатацию водохранилищ "Ордубад" и "Маразад"

– замминистра

Азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев отметил, что для реализации трехстороннего проекта электроснабжения необходимо провести технические и инженерные исследования. Он также выразил надежду на достижение результата, то есть воплощения проекта в жизнь, в максимально сжатые сроки.

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