Президент Ирана принял вице-премьера Азербайджана

Азербайджанская делегация совершает визит в Иран. Масуд Пезешкиан принял Шахина Мустафаева, накануне заседания совместной комиссии обсуждались перспективы развития отношений Баку и Тегерана.

В Тегеране состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана и заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя совместной комиссии Шахина Мустафаева.

Делегация Азербайджана в составе 40 человек во главе с Мустафаевым находится с визитом в Иране для участия в 16-м заседании совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Пезешкиан и Мустафаев обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества и реализуемых совместных проектов в экономической, торговой, транспортной, энергетической, инвестиционной и гуманитарной отраслях.

Стороны также провели обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Заседание комиссии будет двухдневным и откроется в среду 22 января. Председателями выступят Шахин Мустафаев и министр транспорта и градостроительства Ирана Фарзане Садиг.

В первый день планируется обсуждение в рамках профильных комитетов вопросов по взаимодействию сторон в различных сферах. Во второй день 23 января планируется подписать меморандум о сотрудничестве.