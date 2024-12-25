Вестник Кавказа

Президент Ирана принял вице-премьера Азербайджана

Президент Ирана принял вице-премьера Азербайджана
© Фото: IRNA
Азербайджанская делегация совершает визит в Иран. Масуд Пезешкиан принял Шахина Мустафаева, накануне заседания совместной комиссии обсуждались перспективы развития отношений Баку и Тегерана.

В Тегеране состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана и заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя совместной комиссии Шахина Мустафаева.

Делегация Азербайджана в составе 40 человек во главе с Мустафаевым находится с визитом в Иране для участия в 16-м заседании совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Пезешкиан и Мустафаев обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества и реализуемых совместных проектов в экономической, торговой, транспортной, энергетической, инвестиционной и гуманитарной отраслях.

Стороны также провели обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Заседание комиссии будет двухдневным и откроется в среду 22 января. Председателями выступят Шахин Мустафаев и министр транспорта и градостроительства Ирана Фарзане Садиг.

В первый день планируется обсуждение в рамках профильных комитетов вопросов по взаимодействию сторон в различных сферах. Во второй день 23 января планируется подписать меморандум о сотрудничестве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Иран договорились о проведении газопровода через Азербайджан

Россия и Иран договорились о проведении газопровода через Азербайджан

Россия, Азербайджан и Иран проведут встречу по транспорту

Россия, Азербайджан и Иран проведут встречу по транспорту

Ночное землетрясение случилось на границе Азербайджана и Ирана

Ночное землетрясение случилось на границе Азербайджана и Ирана

Президент Азербайджана принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Президент Азербайджана принял секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Какими будут отношения Азербайджана и Ирана? Ответ Ильхама Алиева

Какими будут отношения Азербайджана и Ирана? Ответ Ильхама Алиева

Кому в Иране выгодны провокации против Азербайджана и Турции?

Кому в Иране выгодны провокации против Азербайджана и Турции?

Баку потребовал от Тегерана пресечь азербайджанофобию

Баку потребовал от Тегерана пресечь азербайджанофобию

Мир соболезнует Азербайджану в связи с трагедией в Актау

Мир соболезнует Азербайджану в связи с трагедией в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Соседи Азербайджана выразили соболезнования в связи с катастрофой в Актау

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы