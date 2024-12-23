Вестник Кавказа

Россия, Азербайджан и Иран проведут встречу по транспорту

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялась встреча министра дорог Ирана и министра транспорта России. Стороны обсудили проведение 28 января встречи Москвы, Баку и Тегерана.

Министр дорог и городского развития Ирана Фарзан Садиг провела онлайн-переговоры с министром транспорта России Романом Старовойтом.

В ходе встречи главы ведомств поговорили о технико-исполнительных работах по строительству железной дороги Решт-Астара в рамках МТК "Север-Юг".

Они также поговорили о корректировке дорожной карты совместного сотрудничества на 2025 год и сотрудничество по использованию Восточной части Каспийского моря.

Помимо этого, была затронута предстоящая трехсторонней встречи в транспортной сфере между Россией, Азербайджаном и Ираном. Она пройдет 28 января, но место и уровень не уточнены.

Кроме того, министр рассмотрели соглашения и договоры, достигнутые до визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию.

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