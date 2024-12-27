Москва высоко оценила развитие связей с Баку

Отношения России и Азербайджана на сегодня находятся на высоком уровне, заявил глава МИД Азербайджана Сергей Лавров. Он также прокомментировал расследование крушения самолета AZAL.

Российская сторона высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2024 года.

"Они доверительные, президенты регулярно общаются, закрытых тем каких-либо не существует. У них, у президента (России Владимира) Путина и президента (Азербайджана Ильхама) Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов"

– Лавров

По его словам, Москва и Баку активно ведут поиск возможностей для совместных проектов, которые принесут выгоды обеим сторонам.

Министр также прокомментировал ситуацию с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний", выразив уверенность, что Россия и Азербайджан способны на решение любых вопросов, в том числе в контексте этой трагедии.

Глава МИД России также сообщил, что расшифровка бортовых самописцев разбившегося воздушного судна не подтверждает некоторых предварительных выводов, которые были озвучены в СМИ. Дипломат уточнил, что результаты расшифровки свидетельствуют о необходимости подождать заключительных итогов, которые даст расследование.

Кроме того, Лавров дал высокую оценку той поддержке, которую Азербайджан оказал участию России в расследовании авиакатастрофы.

Глава МИД также ответил на вопрос о решении проблемы обмеления Каспия. По его словам, Москва и Баку сейчас работают над созданием двусторонней рабочей группы, чтобы затем выступить с предложением переформатировать ее в пятистороннюю – так, чтобы в ее работе принимали участие все прикаспийские государства, передает Report.

"Сотрудничаем мы и на международной арене, безусловно"

– Лавров

Министр подчеркнул, что между Россией и Азербайджаном налажены контакты, а также реализуются практические шаги для развития сотрудничества в области безопасности, борьбы с терроризмом и оргпреступностью, идет работа над развитием взаимодействия между вооруженными силами и спецслужбами.

Проекты России и Азербайджана

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на активность экономического сотрудничества России и Азербайджана в последние годы.

"С прошлого года Азербайджан и Россия весьма интенсивно обсуждают новые и реализуют согласованные совместные проекты, в том числе в новых направлениях. Важным шагом на этом пути стал официальный визит президента России Владимира Путина в Баку в прошлом августе, где стороны обсуждали именно расширение направлений сотрудничества, хотя в прессе это и не отразилось широко", - прежде всего сказал он.

"На первом месте здесь стоит развитие транспортных проектов. Транспортные проекты, наверное, заиграют новым красками, как только Россия и Иран подпишут стратегическое соглашение, так как в нем должны быть пункты по интенсификации торговых отношений и грузоперевозок. В этом аспекте Россия предложила строить дополнительные железнодорожные пути через территорию Азербайджана в направлении Ирана для того, чтобы увеличить объем транспортных поставок по "Север-Югу"", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Помимо этого есть регулярный вопрос увеличения товарооборота между странами. Хотя окончательная статистика еще не предъявлена, мы знаем, что она точно превысила показатели 2023 года, то есть больше $4 млрд – но это далеко не предел, потенциал увеличения товарооборота явно не исчерпан. Здесь, наверное, есть технические стороны, которые необходимо решать, чтобы интенсификация происходила", - отметил экономист.

"Важное направление сотрудничества – работа российских компаний на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре. Неслучайно именно КамАЗ стал первой иностранной компанией, которая открыла свое представительство на освобожденных территориях, о чем не раз заявляли официальные лица обеих стран. Я думаю, что это будет иметь свое продолжение. Для этого есть политическая воля с обеих сторон", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Россия в экономике Азербайджана

Экономист также напомнил, что Россия является основным торговым партнером Азербайджана за пределами нефтегазовой сферы. "Основной ненефтяной товарооборот и экспорт Азербайджана приходится на Россию. То есть наше сотрудничество более чем значимо для Баку. Потребности России, если мы говорим о ненефтяном секторе и в первую очередь о сельскохозяйственной продукции, весьма велики, так что здесь потенциал сотрудничества может только расти", - сообщил он.

"По сути, тут все зависит от возможностей фермеров Азербайджана, насколько они готовы предоставить свою продукцию в больших размерах по объемам и разнообразию – а российский рынок все это востребует. Неслучайно существует явное знакомство с качеством азербайджанской сельской продукции: есть такой бренд, как "бакинские помидоры", который знаком россиянам. В целом, ненефтяной сектор стоит во главе угла в экономических контактах Азербайджана с Россией", - заключил Ровшан Ибрагимов.