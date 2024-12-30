США дестабилизируют Южный Кавказ посредством Армении – Песков

Америка всегда играла дестабилизирующую роль на Южном Кавказе, и в русло этой политики Вашингтон пытается привлечь все больше новых стран – теперь это и Армения, заявили в Кремле.

Действия США на Южном Кавказе никогда не приносили в регионе стабильность, а, скорее, наоборот способствовали его дестабилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал анонсированное МИД Армении подписание сегодня вечером в Вашингтоне договора о стратегическом партнерстве с США.

"Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны"

– Песков

Говоря о дальнейших перспективах российско-армянских отношений, пресс-секретарь российского лидера напомнил о двусторонних отношениях Москвы и Еревана. Песков уточнил, что российская сторона дорожит связями с Арменией. Представитель Кремля заверил, что РФ по-прежнему намерена развивать отношения с РА.

Кроме того, Песков обратил внимание на российско-армянское взаимодействие в рамках интеграционных процессов, в том числе на площадке ЕАЭС.

"Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим"

– представитель Кремля

Напомним, о намерении повысить уровень отношений до стратегического партнерства Ереван и Вашингтон объявили в июне прошлого года. Одновременно Армения продолжает продвигаться в направлении евроинтеграции. Так, несколько дней назад правительство Армении одобрило и передало в парламент законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Вопрос предполагается рассмотреть на общенародном референдуме, проведение которого анонсировал премьер-министр Никол Пашинян.