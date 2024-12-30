Вестник Кавказа

Армения и США станут стратегическими партнерами

Армения и США станут стратегическими партнерами
© Фото: МИД Армении
Документ о стратегическом партнерстве заключат сегодня Армения и США. Его подписание анонсировали в Ереване. Подписи под документом поставят главы внешнеполитических ведомств обеих стран.

Отношения между Арменией и США приобретут статус стратегического партнерства сегодня, рассказали в армянском МИД.

"Сегодня в Вашингтоне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между Арменией и США"

– пресс-секретарь Ани Бадалян

В сообщении уточняется, что событие стартует в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск). В министерстве уточнили, что его будут показывать на платформах армянского и американского внешнеполитических ведомств.

Накануне вечером в МИД Армении анонсировали рабочий визит Мирзояна в США. В министерстве уточнили, что он будет проходить с 14 по 15 января, а в его программу войдут встречи министра с коллегами, в том числе с главой Госдепа Энтони Блинкеном.

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