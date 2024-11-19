Армения сделала шаг к пропасти между Россией и ЕС

Кабмин Пашиняна передал в парламент законопроект об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Что дальше - будет ли Армения разрывать связи с ЕАЭС ради ЕС?

В свое время именно тема евроинтеграции создала условия для возникновения конфликта на Украине в виде госпереворота, а затем начала боевых действий на Донбассе. Власти Украины хотели в середине 2010-х подписать соглашение об ассоциации, но в Москве давали понять, что интеграция с ЕС может создать проблемы для экономических связей с Россией. В Кремле не отвергали возможность сочетания евроинтеграции с евразийской интеграцией, но предлагали создать особый механизм. Однако в Брюсселе предпочли формулу "или-или".

В отличие от бывшего президента Украины Виктора Януковича, власти Армении не готовы учитывать интересы России и берут курс на полную интеграцию с Евросоюзом.

Хотя в сравнении с Грузией Армения находится на несколько шагов позади в своей евроинтеграции (Грузия имеет статус кандидата в члены ЕС), тем не менее политическая совместимость руководства в Ереване с ожиданиями в Брюсселе позволяет ей делать более уверенные шаги. В прошлом году премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения готова интегрироваться с Евросоюзом до такой степени, в какой на это готов сам ЕС. Армения и ЕС уже запустили переговоры об отмене виз, а в Ереване планируется референдум о евроинтеграции. И все эти процессы сопровождались активизацией контактов между еврочиновниками и членами армянского правительства, включая Пашиняна и главу МИД Арарата Мирзояна.

Накануне правительство Армении приняло еще одно важное решение. Оно поддержало законопроект об инициировании вступления Армении в Европейский союз. Документ теперь направлен в парламент республики. Презентуя законопроект, Мирзоян заявил, что "в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения". Как доказательство этих тесных связей министр привел "политическую поддержку Армении" со стороны Брюсселя. Мирзоян напомнил, что ЕС разместил на восточных границах страны миссию гражданских наблюдателей, и Брюссель поддерживает укрепление экономической устойчивости республики.

"Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС", — отметил глава МИД Армении.

В прошлом году на тему евроинтеграции решил пошутить премьер-министр. "В каком году? В этом!" — сказал Пашинян в мае 2024 года, реагируя на вопрос о дате вступления. Как пояснил глава МИД, о включении в состав ЕС в Армении задумались после "вызовов" для страны в последние четыре года. Скорее всего, здесь он имел ввиду конфликт с Азербайджаном и отказ России выступать защитником Армении в ее оккупационных проектах. В правительстве Пашиняна рассчитывают, что ЕС и натовские страны могут выступить гарантом безопасности Армении, заменив собой Россию и военный альянс ОДКБ.

"У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение", — заявил Мирзоян, добавив, что для Еревана крайне важно диверсифицировать свои внешние связи и расширить круг партнером и союзников.

Удастся ли именно расширить круг союзников и партнеров - вопрос риторический. Ведь сближение с Евросоюзом означает автоматически отдаление от России, ЕАЭС и ОДКБ. В последней Армения уже де-факто не участвует. В России достаточно долго пытались сдержанно реагировать на заигрывания Армении с ЕС и выражали надежду на сохранение союзнических отношений. Однако последние шаги правительства Армении вынуждают их коллег из РФ расставить точки над i.

Вице-премьер России Алексей Оверчук дал понять, что запуск евроинтеграции означает выход Армении из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право", - сказал он.

Две экономические интеграции несовместимы, поясняет вице-премьер.

"Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит эту страну перед выбором. В случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении, с одной стороны, вырастут цены на энергию и продовольствие, с другой, экспорт армянских товаров сократится на 70-80%. Таким образом, обычные люди потеряют доходы, работу и станут платить больше за самое необходимое. Взамен они, скорее всего, получат безвиз, а Армения – депопуляцию", - подчеркнул Оверчук.

Для справки, российский газ для армянских потребителей на сегодняшний день обходится в $165 за 1 тыс кубометров, в то время как на европейской бирже те же объемы стоят $470. То есть Россия продает своему партнеру по ЕАЭС газ по льготной цене, в три раза дешевле. Таких тепличных условий после выхода из ЕАЭС и вступления в ЕС армяне будут лишены. Выдержит ли такого удара армянская экономика, учитывая, что с газом у самой Европы огромные проблемы - тоже вопрос риторический, который все же Оверчук пытается донести до армянских коллег. Куда побегут обнищавшие слои общества, потерявшие заработок из-за разрыва экономических связей с Россией? Вероятнее всего не в ЕС, где большие проблемы с безработицей и нужно знать язык, а в Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольские края.

Принимая во внимание текущие экономические и социальные проблемы в Евросоюзе, вице-премьер России сравнивает вступление Армении в ЕС с покупкой билета на "Титаник". Оверчук сомневается в честности кабмина Пашиняна в отношении своих граждан и стран-партнеров по ЕАЭС из-за отсутствия в законопроекте пункта о прекращении членства в ЕАЭС.

В Евросоюзе не сильно беспокоятся о благополучии Армении. В Брюсселе заинтересованы в активизации контактов, даже если пока никакой ясности об успехе евроинтеграции нет. Евросоюз уже принял решение расширить двустороннюю кооперацию с Арменией, о чем в 2024 году заявлял бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель. "И в этом контексте сегодня мы решили запустить работу над амбициозной повесткой нового партнерства", — заявлял он.

В Брюсселе прекрасно помнят опыт европейской интеграции Украины и в текущих конфликтных условиях рассматривают расширение на постсоветское пространство как часть антироссийской политики. ЕС как в Армении, так и в Грузии, и в Азербайджане заинтересован в ослаблении влияния России. Только пока что успех Евросоюза весьма ограниченный. В Грузии победила "Грузинская мечта", уже заморозившая евроинтеграцию до 2028 года, а азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил об утрате Брюсселем статуса посредника в армяно-азербайджанском урегулировании.

Сближение с ЕС на ровном месте создает два конфликта для Армении. Первый - с Россией. Москва не будет спонсировать армянскую экономику в условиях, когда Ереван, игнорируя российские политические, энергетические и экономические интересы, идет на сближение с ее стратегическими противниками.

Второй конфликт и так существует - с Азербайджаном, и активизация поддержки армянской армии Евросоюзом воспринимается в Баку как новая угроза национальной безопасности. Как и Россия, Азербайджан не хочет видеть на своих границах внерегиональные, европейские и натовские базы.