ЕС продляет "наблюдательную" миссию в Армении

Миссия Евросоюза останется в Армении еще на два года, рассказали сегодня во внешнеполитической службе ЕС. Решение уже принято, остается только оформить его документально.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой продлить работу гражданской миссии ЕС в Армении на двухлетний срок, рассказали в ее пресс-службе в ответ на запрос армянских СМИ.

В ведомстве уточнили, что страны-члены ЕС одобрили данное предложение. Сейчас процесс продления находится на стадии обсуждения требующихся юридических актов, которое ведется с органами Совета ЕС.

"Решение Совета о продлении ожидается в ближайшие дни"

– пресс-служба

Вред "наблюдательной" миссии ЕС в Армении

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об эффекте, который оказали "наблюдатели" ЕС на ситуацию на Южном Кавказе за два года присутствия в Армении. Он подчеркнул, что миссия Евросоюза мешает армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Стоит начать с того, что эта миссия ни разу не выполнила своих официальных функций, что бы ни говорила армянская сторона, что миссия якобы помогает снижению рисков и установлению некой стабильности на условной границе. Те приграничные инциденты, которые происходили (последний случился 5-6 января этого года), провоцировались именно из тех армянских областей, в основном Сюникской, где дислоцированы европейские наблюдатели. Но они никогда не фиксировали факты обстрелов и постоянно говорили, что в местах их присутствия все хорошо и спокойно", - прежде всего сказал он.

"За эти годы миссия превратилась в некое подобие туристического агентства, которое возит в Армению, как на достопримечательности, разного рода политиков, чиновников и других людей из иностранных государств, чтобы посмотреть в бинокль на условную границу. Если они собираются сделать акцент на такой работе, им лучше переформатироваться из "наблюдательной" миссии в туристическую, начать раздавать рекламные буклеты и отказаться от мандата, который они сами на себя взяли", - добавил Эмин Алиев.

"Безусловно, присутствие миссии на условной границе вызывает большую обеспокоенность. Когда впервые зашел разговор о размещении европейских наблюдателей, подход у Баку и Еревана был принципиально разный. Баку отказался размещать любых наблюдателей, на своей территории, подчеркивая, что демаркация и делимитация армяно-азербайджанской границы – это дело двух стран, а внерегиональные третьи силы ничего хорошего этому процессу не принесут. Такие силы будут действовать не как консультанты или модераторы, но как заинтересованные стороны, добивающиеся собственных целей, не совпадающих с интересами стран нашего региона. Практика показала, что Баку был прав, ведь с течением времени статус и формат работы европейских наблюдателей стал меняться", - обратил внимание политолог.

"Во-первых, миссия, которая должна была быть временной, фактически превратилась в перманентную. Ее статус был легализован армянским парламентом, а состав – расширен. Во-вторых, в миссии европейских наблюдателей почему-то появились канадцы. Канада не входит в Евросоюз. В-третьих, в составе миссии обнаружились люди с откровенно разведывательным, спецслужбистским прошлым, что вызывает вопросы о характере работы ее патрулей. В-четвертых, оказалось, что какая-то часть миссии – люди, имеющие оружие. Самая же главная проблема в том, что все изменения в работе миссии производились Арменией в одностороннем порядке, без уведомления, обсуждения и тем более согласования с Азербайджаном", - перечислил он причины обеспокоенности Баку.

"Ключевой вопрос Баку: зачем в принципе нужна сейчас эта миссия? Если дела с условной границей обстоят действительно позитивно, как это пытается представить армянская сторона, если некоторые участки границы уже делимитированы, то зачем держать у азербайджанских рубежей наблюдателей ЕС? Если же в Ереване или Брюсселе считают, что на земле есть проблемы, то как снижению напряженности могут способствовать 200 с лишним человек неясного бэкграунда, с непонятным статусом, которые занимаются на границе неизвестно чем? Ответа на эти простые вопросы за все время присутствия европейской наблюдательной миссии на условной армяно-азербайджанской границе мы не получили", - отметил Эмин Алиев.

Фактически, миссия ЕС реализует прямо противоположную задачу – увеличивает напряженность в регионе. "Эта миссия провоцирует абсолютно всех. И в Баку недовольны фактом ее работы, и в Москве, и в Тегеране. Для Европы, которая сейчас очень активно демонстрирует на словах поддержку армянской стороне, все события и процессы в нашем регионе являются частью гораздо более глубокой и широкой геополитической игры против России и Ирана. Работу миссии ЕС в Армении стоит рассматривать и с этой точки зрения. Она там находится не столько ради армяно-азербайджанской повестки, сколько для мониторинга активности на российской военной базе в Гюмри, действий российских военных и пограничников в Армении, наблюдения за иранской границей и активностью Ирана", - указал главный редактор МИА "Тренд".

"Никого, кроме действующих армянских властей, работа этой миссии и сам факт ее существования не устраивают. Принесет ли работа этой миссии что-то позитивное в регион в следующие два года? Абсолютно точно – ничего. Не приносила, не приносит, и нет никаких оснований думать, что принесет в дальнейшем", - заключил политолог.