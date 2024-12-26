Начало вступления Армении в ЕС прокомментировал Пашинян

Армянский премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что думает относительно одобренного сегодня правительством законопроекта "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".

Референдум о вступлении Армении в ЕС будет назначен только тогда, когда по итогам переговоров Еревана с Брюсселем станут ясны детали процесса, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства, на котором был одобрен и направлен в парламент законопроект "О начале процесса вступления Армении в Евросоюз".

По словам главы Кабмина, одобрение Кабмином законопроекта не означает подачу Ереваном заявки на вступление в Евросоюз здесь и сейчас. Цель этого шага более скромная – заявить, что Армения готова приступить к практическим шагам по сближению с ЕС.

Пашинян уточнил, что армянской стороне стоит подготовить свой план действий, определить свое видение процесса присоединения к ЕС и взгляд на него Евросоюза, так как евроинтеграция предполагает целый ряд аспектов, нуждающихся в подробном обсуждении.

"Только по итогам переговоров станет ясно, стоит ли выносить вопрос о вступлении в ЕС на референдум"

– Пашинян

Премьер-министр также заявил о "конкретных результатах", которые уже дало Армении сотрудничество с ЕС. В их числе он назвал запуск переговоров о либерализации визового режима и присоединение Еревана к программе "Европейский инструмент мира", очень важной, по его словам, с политической точки зрения, хоть и финансовая и техническая поддержка в ее рамках на данный момент незначительна.

Глава правительства уверен, что обсуждение присоединения Армении к ЕС не должно сопровождаться ни усиленным оптимизмом, ни сколь-либо значимым напряжением.

"Все решения должны приниматься исключительно с учетом их соответствия национальным интересам Армении"

– Пашинян