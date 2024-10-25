Армения готовится вступить в ЕС

В Ереване поддержали инициативу о начале процесса вступления Армении в ЕС. Никол Пашинян заявил, что для принятия законопроекта нужно разработать дорожную карту.

Инициатива армянского правительства о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу одобрена, сказано в постановлении кабинета министров Армении.

В документе также подчеркивается, что предложение правительства в установленном порядке будет передано парламенту страны. Он и рассмотрит инициативу.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что отношения Еревана и Брюсселя в последние годы динамично и интенсивно развивались. Он добавил, что ЕС помогал Армении в сфере безопасности и заявила о готовности помочь в экономике.

Армянский премьер Никол Пашинян, говоря о решении правительства, заявил, что вопрос о вступлении в ЕС может быть решен только на референдуме, а после принятия проекта Еревану и Евросоюзу следует разработать дорожную карту.

Когда Армения вступит в ЕС?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил о двадцатилетних мечтах Еревана интегрироваться в Евросоюз, не ставших за эти годы более реалистичными.

"Это давнее желание Армении. О намерении вступить в ЕС армянское руководство заявило еще в 2004 году. Лидеры в Ереване сменялись, но на протяжении 20 лет все они регулярно подчеркивали, что хотели бы интеграции Армении в Евросоюз. Понятно, что республику в ЕС не примут, но мечтать армянским властям это не мешало. Сейчас мы видим новый шаг по пути к несбыточной мечте", - сказал он.

"У Армении нет общей сухопутной границы с Евросоюзом. У нее нет даже общей морской границы с ЕС. Между республикой и ЕС нет никаких постоянно действующих коммуникаций. Я уж не говорю о том, что ни Румыния, ни Болгария, ни Греция, ни Италия не ждут сельскохозяйственную продукцию Армении на рынке ЕС. Поэтому надежды у Армении, что ее возьмут в ЕС, есть, а перспектив нет", - обратил внимание Алексей Фененко.

"Конечно, Ереван стремится всеми способами демонстрировать, насколько Армения – прозападная страна, насколько Запад ее любит и уважает. Смысл тут в том, чтобы показать соседям, что вся Европа якобы на стороне Армении и в случае чего она будет Армению защищать. Также влияет франко-армянское взаимодействие: Париж все больше требует, чтобы Ереван принимал декларации, вызывающие раздражение России", - указал политолог.

"Армянские власти не должны в вопросе интеграции в ЕС проводить ложные аналогии. ЕС не нужен анклав, который находится далеко за его пределами. Одно дело – вступление Прибалтики, у которой есть общая сухопутная граница с Польшей, и совсем другое дело –вступление Армении, которая находится настолько далеко от Евросоюза. Также не стоит забывать о культурном факторе. Что бы армяне ни говорили, они воспринимаются в романо-германской системе Евросоюза скорее как инородное тело", - заключил Алексей Фененко.