В Армении рассказали о судьбе российской военной базы в Гюмри

Выводить 102-ю военную базу России с территории Армении пока не планируется. Вопрос о дислокации российских военных не стоит не повестке, заявили в МИД Армении.

В Армении не ведутся обсуждения изменения договора о дислокации на территории страны российской военной базы, сообщил глава МИД РА Арарат Мирзоян на сегодняшней пресс-конференции.

"Вопрос вывода российской военной базы из Армении на данный момент не стоит на повестке дня"

– министр

Российская 102-я военная база находится в Гюмри, неподалеку от границы с Армении с Турцией.

Глава армянского МИД напомнил, что российские военные находятся в Армении на временной основе. Ранее в Ереване приняли решение, что могут самостоятельно обеспечивать безопасность в аэропорту "Звартноц", также армянские силы с определенного момента смогли сами охранять КПП на границе с Ираном. На границе с Турцией и сегодня действует российская военная база.

"Что касается Турции, то если граница откроется, если будет доверие, то можно обсудить и эту тему", - подчеркнул министр.