Зачем Россия выводит пограничников из Армении?

Россия выводит пограничников с армяно-иранской границы, а в обмен Армения пересматривает свои подходы к Зангезурскому коридору. В чем здесь выгода Москвы?

Минувшая неделя ознаменовалась новыми трансформациями на Южном Кавказе. Еще в мае, когда премьер Никол Пашинян приезжал в Кремль, шла активная дискуссия о дальнейшей судьбе российских военных в Армении. К тому времени Ереваном было принято решение о выводе пограничников РФ из аэропорта Звартноц. Теперь же настала ясность и в вопросе охраны границ республики. Президент России Владимир Путин достиг договоренности с Пашиняном на сей счет на полях неформального саммита СНГ 8 октября.

"С 1 января 2025 года пограничные войска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в охране государственной границы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией, а служба на контрольно-пограничном пункте государственной границы между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ Армении", - сообщили в пресс-службе армянского премьера.

Армения решилась на Зангезурский коридор

В тот же день за круглым столом саммита Пашинян заявил, что Армения готова открыть все транспортных коммуникации через свою территорию. "Хочу еще раз подчеркнуть, что Армения хочет открытия региональных коммуникаций. Более того, мы готовы пойти на некоторые упрощения процедур прохождения границ в рамках уважения принципов обоюдности, равенства, соблюдения суверенитета и юрисдикции сторон. В этом контексте акцентирую, что Армения готова полностью обеспечить безопасность прохождения грузов, транспортных средств и людей по своей территории. Это наше желание, обязательство, и мы это гарантируем", - сказал Пашинян.

Армянский премьер отметил, что его страна готова в том числе обеспечить открытие коммуникаций между Нахчываном и остальной частью Азербайджана на тех же условиях, что и Иран.

Напомним, за год до саммита СНГ, 7 октября 2023 года на заседании межправительственной комиссии представители Ирана и Азербайджана подписали исполнительный протокол о начале строительства стратегического моста на реке Араз у селения Агбенд (Зангиланский район Азербайджана). За день до этого, 6 октября, состоялась церемония закладки и этого автомобильного моста, и погранично-таможенной инфраструктуры, необходимой для пересечения пограничной реки. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш договорились также о строительстве железнодорожного моста. Оба объекта облегчат проезд в Нахчыванскую Автономную Республику через иранскую территорию.

Таким образом, спустя год после запуска иранской версии "Зангезурского коридора" Пашинян дает согласие на то же самое через территорию Армении, при этом, как и Иран, указывая на право суверенитета и территориальной целостности. Позднее на конференции "Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию" Пашинян уточнил, как он себе представляет открытие транспортных коммуникаций по части гарантии их функционирования. Итак, 12 октября он допустил, что представителям ФСБ России может быть отведена функция монтиринга за транспортным сообщением. Ссылаясь на 9-й пункт Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года и акцентировав внимание на фразе "контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", премьер Армении заявил:

"Недавно в определенном кругу процитировали это предложение и я спросил, а что это значит, кто может объяснить. Что это значит - разъяснено в указе президента РФ от 10 декабря 2020 года. Это значит, что представителям РФ может быть предоставлена какая-то функция мониторинга, чтобы увидеть, как Армения выполняет свое обязательство"

Подход Баку к Зангезурскому коридору

Прежде чем понять причины произошедшего, а именно - согласие Пашиняна на открытие путей сообщения с соседом и частичный вывод российских пограничников из Армении - давайте еще ненадолго остановимся на реакциях России и Азербайджана.

Размещение пограничников - это дело Москвы и Еревана, Баку здесь не вмешивается. В Ереване заявили, что российские пограничники покидают КПП по собственной инициативе. Судя по тому, что решение принято на высшем уровне, никаких разногласий между Россией и Арменией здесь нет.

Другое дело - тема Зангезурского коридора. Пока Пашинян пытался определить для себя разницу терминов "контроль" (в заявлении от 2020 года прописан этот термин) и "мониторинг" со стороны ФСБ, МИД Азербайджана обвинил армянского премьера в искажении реальности. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде отметил, что заявление Пашиняна по открытию транспортных коммуникаций с отсылкой на Трехсторонне заявление демонстрирует пренебрежение Ереваном своих обязательств в рамках этого документа.

"В пункте 9 Трехстороннего заявления четко прописано, какие обязательства есть у Армении по открытию коммуникаций, в какой форме будет организован контроль за транспортным сообщением", - заявил Гаджизаде. Другими словами, Баку требует обеспечения именно контроля над прохождением грузо- и пассажиропотоков между Нахчываном и Зангиланом со стороны ФСБ, а не мониторинг таковых действий армянских силовых органов.

Подход Москвы к Зангезурскому коридору

Россия заинтересована в активном присутствии своих сил в регионе. Вице-премьер РФ, сопредседатель трехсторонней рабочей группы Алексей Оверчук дал понять, что Россия всегда готова содействовать разблокировке коммуникаций в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств. Однако процесс разблокирования коммуникаций возможен только при участии России. Оверчук также посетовал на то, что спустя 1,5-2 года в работе трехсторонней группы на уровне вице-премьеров нет продвижения.

На уточнение деталей и форм реализации Зангезурского коридора через Армению уйдет не один месяц. Но согласие Пашиняна на его прокладку является уже прорывом. Остается только понять, почему данный вопрос синхронизировался с выводом российских пограничников с пункта пропуска на армяно-иранской границе. Для правительства Пашиняна данный шаг является следствием движения на Запад. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян даже не скрывает данный мотив. 14 октября он признался, что контроль над собственными КПП - одно из условий диалога по либерализации визового режима с ЕС. Григорян напомнил, что ранее российских пограничников вывели из ереванского аэропорта "Звартноц".

Как же выглядит ситуация с российской стороны? На первый взгляд, отвод пограничников из Армении кажется ослаблением влияния Москвы. При этом контроль/мониторинг над Зангезурским коридором со стороны сил ФСБ может стать компенсацией для России. Конечно, в интересах Москвы было бы сохранить как можно дольше присутствие военных и пограничников в Армении, но если Пашинян настаивает на эвакуации, то приходится подстраиваться под такие обстоятельства.

Экспертные трактовки

Некоторые эксперты полагают, что, соглашаясь на отвод пограничников из Армении, Россия пытается нейтрализовать беспокойство Ирана. После августовской встречи Ильхама Алиева и Владимира Путина в Баку, когда президенты обсуждали Зангезурский коридор, иранцы подняли настоящую панику. Официальный Тегеран дал понять, что такому проекту не бывать, и коридор через Армению - это красная линия для Исламской Республики Иран.

Политолог Фархад Мамедов считает, что после этого Москва попыталась найти точки соприкосновения с Тегераном, и тема Зангезурского коридора обсуждалась во время визита председателя Совбеза Сергея Шойгу в Иран. Она же могла быть затронута на двусторонней встрече Путина и иранского президента Масуда Пезешкиана в Ашхабаде. Более точно мотив Москвы попытался объяснить армянский политолог Акоп Бадалян, на которого в своей статье ссылается Мамедов.

"Я считаю, что это армяно-российское решение не могло быть принято без хотя бы определенных консультаций с Ираном. По моему мнению, этот шаг — уход с КПП, с его геополитическим контекстом — также является определенным жестом в сторону Ирана, жестом доверия к Ирану. Не исключаю, что подобное ожидание было даже у Ирана в плане отношений с Россией, в том числе в контексте отношений с Арменией", — сказал Бадалян.

Он считает, что вывод пограничников не противоречит геополитическим интересам России, и главное для нее - "не допустить никакого внерегионального контроля", что отвечает и иранским интересам.

Подход Тегерана к Зангезурскому коридору

Действительно ли Россия приняла решение вывести своих пограничников, чтобы угодить Ирану, предстоит еще выяснить. Официального комментария и реакции из Ирана по данной теме не поступало. Позиция Тегерана по Зангезурскому коридору не поменялась, иранцы по прежнему выступают против армянского участка этого маршрута. Если Москва находит компромисс с Ереваном и Баку по присутствию сил ФСБ, такой расклад все равно не снимает претензии Ирана.

Ирану претит сам факт соединения Азербайджана с Нахчываном и Турцией через Армению. В Тегеране полагают, что эта дорога способна отрезать Иран и от прямого выхода на Армению, и от пути через Кавказ в Европу.

Несмотря на вывод пограничников с одного КПП, Россия все равно сохраняет присутствие на границах Армении с Турцией и Ираном, даже если совмещает теперь эту работу с армянскими коллегами. Присутствие ВС РФ сохраняется на базе Гюмри и авиабазе Эребуни недалеко от Еревана. В перспективе Пашинян может добиться вывода и этих баз, но если Москва добьется консенсуса по охране Зангезурского коридора, присутствие России сохранится и примет другую форму. Иран это не устроит, но никаких моральных и правовых оснований, чтобы помешать этому, у Тегерана не будет, так как это решение трех суверенных государств

России, конечно, небезразлична реакция Ирана. ИРИ является членом БРИКС, на предстоящем саммите готовится подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Но Россия не может ограничивать свои действия интересами Ирана, тем более что она не вмешивается в потенциальную нормализацию связей ИРИ с Западом.

В сухом остатке, вывод российских сил из армяно-иранского КПП едва ли может быть связан как-то с учетом интересов Ирана со стороны России. Ведь главная претензия Ирана - забраковать проект армянской участка Зангезурского коридора, а Москва на это не готова, и более того - устами Оверчука даже выдвигает претензии, что продвижения по данному вопросу нет уже почти два года. Что касается вывода пограничников, то они уже 30 лет стоят на армяно-иранской границе, и если бы их присутствие беспокоило Тегеран, то они бы об этом не раз успели бы заявить.