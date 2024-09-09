Ереван согласился разместить ФСБ РФ в Зангезурском коридоре

ФСБ России может быть предоставлена функция мониторинга за дорогой в Сюнике, заявил сегодня в ходе конференции "Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сегодня на конференции "Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию", в которой принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляющий на ней проект "Перекресток мира", он вновь процитировал девятый пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, акцентировав внимание на предложении: "контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".

"Недавно в определенном кругу процитировали это предложение, и я спросил, а что это значит, кто может объяснить. Это разъяснено в указе президента РФ от 10 декабря 2020 г. и значит, что представителям РФ может быть предоставлена какая-то функция мониторинга, чтобы увидеть, как Армения выполняет свое обязательство"

- Никол Пашинян

Также Пашинян заявил, что Армения готова с завтрашнего дня начать деблокаду коммуникаций, передает NEWS.am.

Напомним, 18 сентября, выступая на форуме "Ереванский диалог", армянский премьер отметил, что открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахичеванью через армянскую территорию – это важный шаг, и армянские власти предоставят Азербайджану доступ в Нахичевань на условиях, аналогичных тем, которые предложил Иран.