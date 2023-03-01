Вестник Кавказа

МИД Азербайджана: Зангезурский коридор прокладывается через Иран

Елизавета Перелыгина, Владимир Елизаров
Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работа над созданием Зангезурского коридора уже ведется – он будет проходить через территорию Исламской Республики Иран, заявили в МИД Азербайджана.

Азербайджанская сторона сейчас осуществляет работы по прокладке коммуникационных линий через территорию Ирана, рассказал глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

В интервью Real TV дипломат констатировал, что Армения ошибочным образом трактует Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года. По словам Гаджизаде, в Баку этот факт вызывает сожаление, ведь пункт 9 этого документа определяет конкретные обязательства по разблокированию коммуникаций.

"Если Армения настаивает на своей нынешней позиции, у Азербайджана есть альтернативные варианты. Одним из них является прокладка коммуникационных линий через Иран. В этом направлении идет работа"

– пресс-секретарь МИД Азербайджана

Айхан Гаджизаде уточнил, что если Ереван не хочет отказываться от самоизоляции, то он свободен в этом выборе, который, однако, делается не в пользу Армении.

Армения остается в изоляции

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на принципиально изменившуюся ситуацию по проекту Зангезурского коридора: армянский участок уже попросту не нужен Азербайджану, зато он принципиально необходим Армении, поскольку без выполнения ее обязательств по созданию транспортного сообщения между Нахчываном и Зангиланским районом АР никакие иные армяно-азербайджанские коммуникации не могут быть разблокированы.

"Дорога через Иран как альтернатива армянскому маршруту строится не первый год. Ее тоже называют в определенной степени коридором, что, кстати, не вызывает у иранских властей никаких ощущений угроз суверенитету ИРИ. Этой дороги для связи Зангилана с Нахчываном вполне достаточно, причем стоит добавить, что и без нее тоже Азербайджан вполне способен обойтись", - прежде всего сказал он.

"Надо подчеркнуть, что Зангезурский коридор был проявлением доброй воли Азербайджана по вопросу послевоенного открытия коммуникаций с Арменией. Согласно трехстороннему Заявлению от 9-10 ноября 2020 года, должны быть открыты все коммуникации, однако в этом процессе была определено первостепенное действие – предоставление Азербайджану беспрепятственного транспортного сообщения с Нахчываном. Поскольку Армения не желает это обеспечивать, а для Азербайджана вопрос не принципиален, открытия армяно-азербайджанских коммуникаций и не происходит", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"В том, что касается транспортных коридоров по маршруту "Восток-Запад", сейчас достаточно дорог через Грузию, потенциал которых до сих пор не исчерпан. В скором времени возникнет дорога в Нахчыван через Иран, и тогда возникнет вопрос, как ее заполнять грузоперевозками. При этом Нахчыванская Автономная Республика разрешила все свои проблемы с транспортным доступом в десятилетия Карабахской войны, у нее есть налаженная альтернативная система. Кроме того, ожидается строительство железной дороги из Турции, которая соединит "Баку-Тбилиси-Карс" с Нахчываном. По всем этим причинам армянский участок Зангезурского коридора потерял интерес для Баку", - сообщил экономист.

"То, как сегодня Армения воспринимает Азербайджан, свидетельствует о преждевременности формирования каких-либо устойчивых двусторонних связей в экономике и логистике. Я думаю, что Армения просто не готова к нормальным отношениям, ведь она не желает даже взять ответственность в реализации той части двусторонних договоренностей, которая требует от нее государственных реформ. Но без этого она ничего не получит. Сначала Армения выполняет свои обязательства, строит дорогу в Нахчыван, и только после этого могут быть открыты иные коммуникации. И это официальная позиция Баку, озвученная президентом Ильхамом Алиевым", - заключил Ровшан Ибрагимов.

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