Армения пообещала построить Зангезурский коридор по иранской модели

Армянские власти подтвердили, что предоставят Азербайджана доступ в Нахчыван на условиях, аналогичных тем, которые предложил Иран.

Армения готова предоставить Азербайджану проход в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран. Такое заявление сделал 18 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян.

Выступая на форуме "Ереванский диалог", он отметил, что открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном через армянскую территорию – это важный шаг.

Напомним, ранее руководитель армянского МИД исключил, что дорогу между Азербайджаном и Нахчываном в Сюнике будут контролировать третьи силы.