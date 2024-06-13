Вестник Кавказа

Армения пообещала построить Зангезурский коридор по иранской модели

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянские власти подтвердили, что предоставят Азербайджана доступ в Нахчыван на условиях, аналогичных тем, которые предложил Иран.

Армения готова предоставить Азербайджану проход в Нахчыван на тех же условиях, что и Иран. Такое заявление сделал 18 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян.

Выступая на форуме "Ереванский диалог", он отметил, что открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном через армянскую территорию – это важный шаг.

Напомним, ранее руководитель армянского МИД исключил, что дорогу между Азербайджаном и Нахчываном в Сюнике будут контролировать третьи силы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1480 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

Армения снова обстреляла позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана в направлении Нахчывана

Зачем Армения обстреливает Азербайджан перед мирным договором?

Зачем Армения обстреливает Азербайджан перед мирным договором?

Ордубад получит Генеральный план города

Ордубад получит Генеральный план города

Перспективы региональной безопасности на Южном Кавказе в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Перспективы региональной безопасности на Южном Кавказе в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Армения не прекращает обстрелов Нахчывана

Армения не прекращает обстрелов Нахчывана

Армения обстреляла Нахчыван в четвертый раз

Армения обстреляла Нахчыван в четвертый раз

Армения перешла к ежедневным обстрелам Нахчывана

Армения перешла к ежедневным обстрелам Нахчывана

Армения обстреляла Нахчыван второй раз за сутки

Армения обстреляла Нахчыван второй раз за сутки

Армянские войска обстреляли Нахчыван

Армянские войска обстреляли Нахчыван

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы