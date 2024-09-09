Вестник Кавказа

В России подтвердили готовность помочь Азербайджану и Армении с разблокировкой коммуникаций

делегация России на переговорах с премьер-министром Армении
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Вице-премьер России сообщил, что РФ готова посодействовать разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что это возможно на основе уже имеющихся договоренностей.

Азербайджан и Армения могут разблокировать коммуникации в рамках договоренностей, достигнутых лидерами этих двух стран и президентом России четыре года назад. Об этом заявил зампред правительства РФ.

"Я хочу сказать, что разблокирование возможно в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года"

– Алексей Оверчук

Он добавил, что Москва готова посодействовать данному процессу.

Напомним, накануне российский вице-премьер провел в столице Армении встречу с главой правительства республики.

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