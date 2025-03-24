Москва готова помочь договориться США и Ирану – МИД России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова помочь в налаживании диалога между Ираном и США.
"Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован"
– Сергей Рябков
При этом дипломат в интервью журналу "Международная жизнь" назвал угрозы США Ирану "неуместными".
"Мы подобные приёмы считаем неуместными, мы их осуждаем, мы считаем это способом навязать иранской стороне собственную волю"
– Сергей Рябков
Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками в ответ на отказ от переговоров по ядерному вопросу. В Тегеране ранее отказались вести прямые переговоры с Вашингтоном.