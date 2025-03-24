Вестник Кавказа

Москва готова помочь договориться США и Ирану – МИД России

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва готова предложить "добрые услуги" в деле нормализации отношений между Ираном и США, заявил замглавы МИД России Рябков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова помочь в налаживании диалога между Ираном и США.  

"Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован"

– Сергей Рябков 

При этом дипломат в интервью журналу "Международная жизнь" назвал угрозы США Ирану "неуместными". 

"Мы подобные приёмы считаем неуместными, мы их осуждаем, мы считаем это способом навязать иранской стороне собственную волю"

– Сергей Рябков 

Напомним, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками в ответ на отказ от переговоров по ядерному вопросу. В Тегеране ранее отказались вести прямые переговоры с Вашингтоном.

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