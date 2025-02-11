Вестник Кавказа

Банк Ирана обеспечил финансами импорт важных товаров

Старые 100-долларовые банкноты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центральный банк Ирана в минувшем году выделил на импорт востребованной продукции почти 67 миллиардов долларов – большая часть этой суммы ушла на закупку товаров первой необходимости и медикаментов.

В минувшем иранском году, который продлился с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г., Центральный банк Ирана выделил на закупку импортной продукции $66,8 млрд, сообщили в финансовом регуляторе страны.

Большая часть выделенных финансов, около $14,2 млрд, было израсходовано на импорт в страну товаров первой необходимости, $11 млрд - на импорт сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, масличных культур, кормов для животных и прочего, а $3,15 млрд - на импорт медикаментов и медицинских принадлежностей, передает Trend.

Торговля и импорт были обеспечены валютными гарантиями на сумму $51,3 млрд.

Всего за 11 месяцев Иран импортировал 35 млн т продукции на $63,6 млрд, говорится в статистических данных таможенного управления страны.

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