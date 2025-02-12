Вестник Кавказа

Иран нарастит грузоперевозки с Туркменистаном

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и Туркменистан наметили планы по увеличению грузоперевозок и транзита – страны намерены довести их до 20 миллионов тонн грузов в год.

Иран и Туркменистан планируют развивать дорожную карту по росту объемов взаимного транзита и грузоперевозок – этому были посвящены переговоры министра дорог и городского развития Ирана Фарзаны Садиги министра транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхана Чакиева, прошедшие в Ашхабаде.

Основной акцент в развитии грузоперевозок между двумя странами в рамках TRACECA будет сделан по суше и железной дороге – стороны обсудили пошлины на грузоперевозки и возможность их снижения, а также вопросы упрощения движения на автомагистралях двух стран. Отдельной темой переговоров стали грузоперевозки через иранский пограничный терминал Лотфабад, передает Trend.

Также представители транспортных ведомств Ирана и Туркменистана обсудили вопросы организации пассажироперевозок воздушным транспортом между городами двух стран и увеличении количества взаимных авиарейсов.

Общий итог встречи - в краткосрочной перспективе к концу 2027 года нарастить транзит и грузоперевозки по железной дороге между Ираном и Туркменистаном до 10 млн т, а общее число перевалки грузов с учетом автомобильного транспорта – до 20 млн т в год.

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