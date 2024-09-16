Иранская Джульфа почти в полтора раза нарастила объем экспорта

Объем экспорта иранских товаров через таможенный пункт пропуска Джульфа иранская за 10 месяцев текущего иранского года вырос на 39%, до 212 миллионов долларов в денежном эквиваленте.

Иран существенно нарастил экспорт свои товаров через таможенный пункт пропуска Джульфа – он вырос на 39%, сообщил генеральный директор таможни Али Бейсалам.

"Основными экспортными товарами, которые отправляются за рубеж из таможни Джульфы, являются нефтепродукты, облицовочный камень, кафель и керамика, доски и изделия из пластика"

- Али Бейсалам

За первые 10 месяцев текущего иранского года через таможню Джульфы были отправлены 336 668 т товаров на общую сумму в $212 млн 959 тыс, тогда как за тот же период минувшего года через эту таможню было экспортировано 264 863 т товаров на сумму $152 млн 998 тыс, передает иранское информационное агентство IRNA.

Основными получателями иранских товаров стали Турция, Азербайджан, Армения, Ирак, Россия, Грузия, Афганистан, Туркменистан и Казахстан, добавил чиновник.