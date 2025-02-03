Вестник Кавказа

Иран сможет взойти на вершину несмотря на санкции – президент

Иран сможет взойти на вершину несмотря на санкции – президент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкции не помешают бурному развитию Ирана, такое мнение высказал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан. По его словам, даже под действием рестрикций ИРИ сумеет стать региональным лидером.

Лидерство в регионе будет принадлежать Ирану даже несмотря на санкции, которые в скором времени могут быть еще больше ужесточены, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

"Мы сможем взойти на вершину, быть самой сильной страной нашего региона во всех сферах"

– иранский президент

Таким образом политик прокомментировал влияние, которое оказывают на страну санкции со стороны других государств. Пезешкиан выразил уверенность в том, что Иран сумеет достичь прекрасных результатов, если будет применять долгосрочное планирование. При этом, считает президент, ИРИ не стоит рассчитывать на помощь со стороны, а нужно полагаться лишь на собственные силы.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуться к политике максимального давления на Тегеран, что означает и ужесточение антииранских санкций.

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