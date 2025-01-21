Вестник Кавказа

Трамп утвердил политику максимального давления на Иран

Трамп утвердил политику максимального давления на Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Белого дома подписал указ, который кардинально изменит политику по отношению к Ирану. Согласно документу, американцы намерены максимально надавить на ИРИ.

Соединенные Штаты возвращаются к политике максимального давления в отношении Ирана. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Дональд Трамп.

При этом американская пресса сообщает, что глава Белого дома рассчитывает на то, что США не нужно будет пользоваться им часто.

Ранее сообщалось, что США намерены максимально надавить на Исламскую Республику, чтобы она не смогла обзавестись ядерным оружием.

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