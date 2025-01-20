США возобновят максимальное давление на Иран

Президент США намерен вернуться к политике максимального давления на Иран. Он хочет не дать Исламской Республике возможность обзавестись собственным ядерным оружием.

Соединенные Штаты в самое ближайшее время могут вернуться к политике "максимального экономического давления" на Иран. Об этом сообщают информированные американские источники.

По их данным, меморандум о возобновлении кампании по давлению на Исламскую Республику может быть подписан президентом страны Дональдом Трампом уже сегодня, 4 февраля, передает Reuters.

Как отмечается, в документе американский лидер даст поручение главе Минфина приступить к максимальному давлению экономического характера на ИРИ, в том числе с помощью санкций и мер в отношении всех, кто нарушает действующие ограничительные меры.

Цель меморандума – перекрыть Исламской Республике все пути к созданию ядерного оружия.