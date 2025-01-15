Иран и США не обменивались сообщениями после прихода к власти Трампа

В Иране заявили, что не контактировали с Вашингтоном после инаугурации Трампа. Там отметили, что были страны, которые передавали послания между странами.

Замглавы иранской дипломатии Маджид Тахт-Раванчи рассказал о контактах Ирана и США после прохода к власти президента Дональда Трампа.

По словам замминистра Исламской Республики, спустя несколько дней после инаугурации Тегеран не обменивался сообщениями с новой американской администрацией.

Дипломат отметил, что сейчас рано говорить о каких-то каналах связи. При этом он напомнил о существующем через посольство Швейцарии канале для обмена сообщениями.

Замруководителя ведомства добавил, что несмотря на закрытие запущенного при Джо Байдене канала обмена через Маскат, были и другие страны, передававшие послания.