Вестник Кавказа

Иран и США не обменивались сообщениями после прихода к власти Трампа

Иран и США не обменивались сообщениями после прихода к власти Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили, что не контактировали с Вашингтоном после инаугурации Трампа. Там отметили, что были страны, которые передавали послания между странами.

Замглавы иранской дипломатии Маджид Тахт-Раванчи рассказал о контактах Ирана и США после прохода к власти президента Дональда Трампа.

По словам замминистра Исламской Республики, спустя несколько дней после инаугурации Тегеран не обменивался сообщениями с новой американской администрацией.

Дипломат отметил, что сейчас рано говорить о каких-то каналах связи. При этом он напомнил о существующем через посольство Швейцарии канале для обмена сообщениями.

Замруководителя ведомства добавил, что несмотря на закрытие запущенного при Джо Байдене канала обмена через Маскат, были и другие страны, передававшие послания.

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