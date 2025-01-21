Что ждет Иран в эпоху Трампа?

С возвращением в Белый дом Дональда Трампа международное сообщество следит за изменениями, которые могут повлиять на мировой порядок. Как Иран, будучи одной из ключевых фигур на политической арене Ближнего Востока, оценивает возможные перспективы?

Что изменилось для Ирана?

По мнению помощника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, Иран сейчас ослаблен и находится в невыгодном положении. Политика премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, как утверждает Уолтц, существенно изменила баланс сил в регионе. Благодаря активным действиям Израиля, включая уничтожение лидера «Хезболлы», Иран вынужден изменять свою стратегическую позицию.

Иран долгое время полагался на поддержку союзников в регионе, но действия израильских военных нарушили существовавшую систему. «Хезболла», получающая поддержку из Тегерана, оказалась в сложной ситуации. В Ливане открылась реальная возможность для урегулирования, а в Сирии пал режим Асада. Всё это ставит Тегеран в сложное положение.

С изоляцией ХАМАСа, еще одного важного союзника, Иран сталкивается с необходимостью пересмотреть свои региональные стратегии, что потребует от Ирана более гибкой и продуманной дипломатии. Это дает Ирану шанс на пересмотр внешней политики и улучшение отношений с другими государствами.

Уолтц также утверждает, что противовоздушная оборона Ирана существенно ослаблена, что делает страну уязвимой для воздушных атак и других военных маневров. Для Ирана это может стать серьезным фактором, требующим немедленных решений и адаптации к меняющимся условиям безопасности.

Трамп и иранская ядерная программа

От Трампа в Иране ожидают ключевых решений, способных повлиять на региональную безопасность. Вопросы ядерной программы Ирана, санкции и отношение к сирийскому кризису остаются на повестке дня. Одни аналитики полагают, что Трамп может придерживаться жесткой линии в отношении Ирана, другие не исключают переговоров и попыток достичь новых соглашений.

Учитывая скорость и масштабы прогресса в ядерной программе Ирана, решение этой проблемы является первоочередной задачей для США и Запада. В частности, по мере приближения октября 2025 года проблема пускового механизма, заложенного в СВПД, становится всё более серьезной, а ситуация — более непредсказуемой

– иранский эксперт по международным вопросам Амир Мохсен Хадиан.

Трамп и санкции против Ирана

Договоренности по ядерной программе ИРИ могут открыть дорогу к снятию с Тегерана международных санкций, что жизненно необходимо для экономики страны. Однако в экспертных кругах сохраняется недоверие к Трампу.

Позиция Трампа по Ирану продиктована его менталитетом и мировоззрением. Трамп уверен, что Иран ослаб со времени первого срока его президентства. Трамп фокусируется на усилении финансового давления и санкций и ставит на повестку дня снижение продаж нефти. То есть он намерен сделать Иран экономически и политически слабым, нанести удар по имиджу Ирана в регионе на фоне событий в Сирии, Ливане, Палестине, Йемене. Нет необходимости в американском вмешательстве во внутреннюю политику Ирана. Максимальное давление направлено не на смену власти в Иране, а на то, чтобы сделать Иран слабее и беднее

– иранский эксперт по международным делам Рахман Гахреманпур.

Что будет делать Тегеран?

Ближайшие месяцы станут критично важными для Ирана в формировании позиции как на региональном, так и на международном уровне. В условиях экономических санкций и внешнего давления главным вызовом для страны станет поддержание внутренней стабильности и поиск баланса в регионе, который стремительно изменяется. От решений, которые будут приниматься в ближайшее время, зависит не только будущее Ирана, но и Ближнего Востока. В этой непростой обстановке Тегеран будет предпринимать шаги для укрепления своих позиций и защиты своих интересов.