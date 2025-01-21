Что ждет Иран в эпоху Трампа?

Что изменилось для Ирана?
По мнению помощника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца, Иран сейчас ослаблен и находится в невыгодном положении. Политика премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, как утверждает Уолтц, существенно изменила баланс сил в регионе. Благодаря активным действиям Израиля, включая уничтожение лидера «Хезболлы», Иран вынужден изменять свою стратегическую позицию.
Иран долгое время полагался на поддержку союзников в регионе, но действия израильских военных нарушили существовавшую систему. «Хезболла», получающая поддержку из Тегерана, оказалась в сложной ситуации. В Ливане открылась реальная возможность для урегулирования, а в Сирии пал режим Асада. Всё это ставит Тегеран в сложное положение.
С изоляцией ХАМАСа, еще одного важного союзника, Иран сталкивается с необходимостью пересмотреть свои региональные стратегии, что потребует от Ирана более гибкой и продуманной дипломатии. Это дает Ирану шанс на пересмотр внешней политики и улучшение отношений с другими государствами.
Уолтц также утверждает, что противовоздушная оборона Ирана существенно ослаблена, что делает страну уязвимой для воздушных атак и других военных маневров. Для Ирана это может стать серьезным фактором, требующим немедленных решений и адаптации к меняющимся условиям безопасности.
Трамп и иранская ядерная программа
От Трампа в Иране ожидают ключевых решений, способных повлиять на региональную безопасность. Вопросы ядерной программы Ирана, санкции и отношение к сирийскому кризису остаются на повестке дня. Одни аналитики полагают, что Трамп может придерживаться жесткой линии в отношении Ирана, другие не исключают переговоров и попыток достичь новых соглашений.
Учитывая скорость и масштабы прогресса в ядерной программе Ирана, решение этой проблемы является первоочередной задачей для США и Запада. В частности, по мере приближения октября 2025 года проблема пускового механизма, заложенного в СВПД, становится всё более серьезной, а ситуация — более непредсказуемой
– иранский эксперт по международным вопросам Амир Мохсен Хадиан.
Трамп и санкции против Ирана
Договоренности по ядерной программе ИРИ могут открыть дорогу к снятию с Тегерана международных санкций, что жизненно необходимо для экономики страны. Однако в экспертных кругах сохраняется недоверие к Трампу.
Позиция Трампа по Ирану продиктована его менталитетом и мировоззрением. Трамп уверен, что Иран ослаб со времени первого срока его президентства. Трамп фокусируется на усилении финансового давления и санкций и ставит на повестку дня снижение продаж нефти. То есть он намерен сделать Иран экономически и политически слабым, нанести удар по имиджу Ирана в регионе на фоне событий в Сирии, Ливане, Палестине, Йемене. Нет необходимости в американском вмешательстве во внутреннюю политику Ирана. Максимальное давление направлено не на смену власти в Иране, а на то, чтобы сделать Иран слабее и беднее
– иранский эксперт по международным делам Рахман Гахреманпур.
Что будет делать Тегеран?
Ближайшие месяцы станут критично важными для Ирана в формировании позиции как на региональном, так и на международном уровне. В условиях экономических санкций и внешнего давления главным вызовом для страны станет поддержание внутренней стабильности и поиск баланса в регионе, который стремительно изменяется. От решений, которые будут приниматься в ближайшее время, зависит не только будущее Ирана, но и Ближнего Востока. В этой непростой обстановке Тегеран будет предпринимать шаги для укрепления своих позиций и защиты своих интересов.